El increíble set armable de 1544 piezas de LEGO del personaje Boba Fett de la franquicia Star Wars luciendo su armadura y armas clásicas.

Conoce los detalles de la nueva figura coleccionable del cazarrecompensas de Star Wars y descubre cuándo podrás agregarla a tu repisa.

Lo que debes saber:

La empresa LEGO anunció un enorme set armable del personaje Boba Fett compuesto por 1,544 piezas.

anunció un enorme set armable del personaje compuesto por 1,544 piezas. La esperada figura está inspirada directamente en su icónico aspecto de la película El Retorno del Jedi .

. El lanzamiento global oficial será el 1 de agosto con un precio de venta sugerido de $169.99 dólares.

La exitosa empresa LEGO anunció oficialmente un gigantesco set armable del cazarrecompensas Boba Fett, basado directamente en su aspecto de la cinta El Retorno del Jedi. Este artículo de colección de la saga Star Wars saldrá a la venta en todas las tiendas del mundo a partir del 1 de agosto.

El nuevo modelo captura la armadura del personaje con una asombrosa cantidad de 1,544 piezas. Al terminar el ensamble, la enorme estructura supera los 40 centímetros de altura. El paquete final incluye increíbles detalles técnicos como una capa de tela real, su mochila propulsora y un rifle bláster.

La figura presenta cabeza, brazos y manos completamente articuladas para posarla en estado de combate. Además, la caja incluye una exclusiva minifigura extra del mercenario. Distintos sitios de tecnología como Xataka resaltan el complejo diseño de estas hermosas ediciones para los grandes coleccionistas.

El precio de lista oficial sugerido para este producto es de $169.99 dólares para el mercado global. Este alto costo se justifica por la enorme cantidad de bloques y el gran nivel de detalle visual de la pieza. Los seguidores más fieles ya pueden apartar su caja en línea para asegurar completamente su disponibilidad comercial.