Kim Kardashian está un paso más cerca de convertirse en abogada 👩🏻‍💼.

“OMFG he pasado el examen de abogacía!!!!”, anunció la empresaria a sus 269 millones de seguidores de Instagram el lunes por la mañana. Añadió que era la cuarta vez que presentaba al examen:

“Para cualquiera que no conozca mi trayectoria en la escuela de derecho, sepa que esto no fue fácil ni me fue entregado. He fallado este examen 3 veces en 2 años, pero me he vuelto a levantar cada vez y he estudiado más y lo he vuelto a intentar hasta que lo he conseguido!!!”

Vía redes sociales.