Queda claro que de Kanye West ya podemos esperarnos lo que sea. Y cuando decimos “lo que sea” nos referimos a absolutamente lo que sea, como por ejemplo su nueva escuela de básquetbol titulada igual que su madre y último disco: ‘DONDA Academy’.

La academia estará ubicada al Sur de California, West dejará todas sus propiedades para mudarse a esa parte de los EE.UU. y poder dedicarse al 100% en su nuevo proyecto.

¿El mensaje? Fomentar los buenos valores cristianos en las nuevas generaciones, enfocándose en mejorar como personas a través del deporte. Incluso compartió unas palabras en una publicación de Instagram que más adelante borró:

“I will be moving to California and I will be transferring to Donda Academy, I want to THANK YOU NORCROSS and the whole BLUE DEVIL FAMILY STILL WILL BE MY FAMILY.”

Kanye West