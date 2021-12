Nintendo no planea dejar de golpearnos justo en la melancolía, y luego de lanzar un control del N64 para el Switch, ahora regresarán a Paper Mario para su plataforma online.

Tal y como IGN reporta, el lanzamiento de este juego está planeado para el 10 de diciembre y vendrá acompañado de otros pequeños e interesantes re-estrenos como lo son ‘Super Mario 64′, ‘Star Fox 64’ y ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, entre otros varios más.

Si bien desde 2020 tuvimos ‘The Origami King‘, la versión original del juego que conocimos en el N64 hace varios años atrás, podrá estar disponible desde el Nintendo Switch de ahora en adelante.

Lo que no sabemos, es que tanto vaya a chocar esto con el título más reciente y si en realidad el colocar viejos juegos en la plataforma sea una buena estrategia considerando que Nintendo es la compañía que más videojuegos produce.

¡Pero ya veremos! Acá lo importante es que va a estar disponible, eso es un hecho ya.