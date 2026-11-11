Un concurso australiano de videojuegos cerrará después de 2026 porque la IA complica evaluar el trabajo de los alumnos. Esto explicaron sus organizadores.

Lo que debes saber

El Australian STEM Video Game Challenge terminará después de la edición de 2026.

Sus organizadores explicaron que la IA generativa dificultó evaluar qué hicieron realmente los estudiantes.

El concurso permitía ciertos usos declarados de IA, pero buscaba desarrollar habilidades propias.

La inteligencia artificial generativa ya provocó el cierre de un concurso que llevaba más de una década impulsando a jóvenes creadores de videojuegos. El Australian STEM Video Game Challenge no tendrá nuevas ediciones después de 2026. La explicación oficial apunta a un problema complicado: cada vez es más difícil distinguir qué parte de un juego fue desarrollada por estudiantes y cuál salió de una herramienta automática.

El certamen se organizaba en Australia y buscaba enseñar programación, diseño y trabajo en equipo. La noticia fue confirmada por el Australian Council for Educational Research (ACER) a PC Gamer.

¿Por qué la inteligencia artificial puso fin al concurso?

Cathy Zemaitis, responsable de aprendizaje y progreso estudiantil en ACER, explicó al medio que la expansión de la IA generativa volvió más difícil evaluar el trabajo auténtico de los participantes y alejó al proyecto de su propósito educativo. La institución confirmó que la edición de 2026 será la última.

En foros aparecieron testimonios de personas que decían haber participado como jueces y relataban casos de juegos creados casi por completo con IA. Esos relatos no se han verificado de forma independiente. Lo que sí está confirmado es el motivo general que comunicó ACER, no el número de proyectos afectados ni una lista de responsables.

Cómo funcionaba el Australian STEM Video Game Challenge

El reto estaba dirigido a estudiantes y permitía formar equipos pequeños para desarrollar un videojuego jugable alrededor de un tema anual. La edición de 2026 giró en torno al océano. Los proyectos debían incluir material de diseño y una demostración del juego.

Las reglas oficiales del concurso no prohibían toda asistencia de inteligencia artificial. Permitían utilizarla con límites, como apoyo para escribir partes de código o probar errores, siempre que el equipo explicara qué había usado y cómo lo había modificado.

Esa diferencia importa. No se canceló por usar una herramienta digital en sí misma, sino porque los organizadores consideraron que ya no podían evaluar con la claridad suficiente las habilidades que buscaban enseñar.

¿Qué significa para los concursos creativos?

El caso abre una discusión aplicable a la programación, la música y otras disciplinas: cómo reconocer la autoría, exigir transparencia y evaluar el proceso, no solo el resultado. En la industria musical ya se plantearon cuestiones parecidas sobre las reglas de los Grammy frente a la IA.

También hemos visto la tecnología utilizada de manera explícita en la producción cultural, como en un video musical de Limp Bizkit realizado con IA. En un concurso educativo, sin embargo, importa demostrar que el participante aprendió y desarrolló las habilidades evaluadas.

ACER informó que, por ahora, no planea reemplazar el certamen con otro formato. El cierre afecta a una plataforma educativa concreta y no significa que la creación de videojuegos por estudiantes haya terminado.