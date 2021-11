Sin lugar a dudas, la injerencia que tienen superhéroes y personajes de ficción se hace cada vez más tangible en el mundo real, pero, desafortunadamente, dicha influencia no siempre es encausada de la manera correcta. Tal es el caso de un hombre quien, aparentemente inspirado por el “Joker” de DC Comics; apuñaló a 17 personas e incendió un tren en Tokio, Japón.

Como reporta la fuente local NHK World Japan, el Departamento de Policía dijo que el sospechoso, quien se cree tiene unos 20 años y portaba un traje con los reconocibles colores del “Guasón”; comenzó a atacar a los pasajeros de un tren de la línea Keio cerca de la estación de Kokuryo, en la ciudad de Chofu, al oeste de Tokio, ayer 31 de octubre alrededor de las 20:00 horas.

Y aunque la policía no ha anunciado el motivo, según el New York Post, los locales han informado de que el terrorista “quería matar a la gente para ser condenado a muerte”. Hasta el momento no se reportan víctimas fatales, aunque se sabe que la condición médica de un hombre de 60 años es crítica tras ser apuñalado.

“Pensé que era un truco de Halloween”– dijo un testigo a los periodistas. “Entonces vi a un hombre que caminaba hacia aquí agitando lentamente un largo cuchillo que estaba cubierto de sangre”. Vía New York Post.

Tras las lesiones, el hombre encendió fuego vaciando un líquido inflamable en un vagón del tren. Las imágenes publicadas en redes sociales muestran a los pasajeros huyendo de las crecientes llamas y escapando por las ventanas. Después, el victimario se sentó y fumó un cigarrillo mientras esperaba a la policía, todavía con el traje morado y verde del villano de Batman.

Lamentablemente, este es el segundo apuñalamiento masivo en Tokio tan sólo durante el 2021. El pasado mes de agosto, cuando finalizaban los Juegos Olímpicos, un hombre de 36 años apuñaló a 10 pasajeros en otro tren de cercanías. El hombre, posteriormente identificado como Yusuke Tsushima, dijo que él sólo buscaba matar a mujeres de aspecto feliz, y que eligió sus víctimas al azar.

El Departamento de Bomberos de la capital dijo que nueve de las 10 pasajeras lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos y que otra pudo irse por su cuenta. Sin embargo, una mujer de 21 años resultó gravemente herida.