GTA VI arrancó con una calificación de 99 en Metacritic, según un reporte del 18 de noviembre. La cifra iguala un récord histórico. Revisa las primeras críticas.

Lo que debes saber

GTA VI consiguió 99 puntos en Metacritic, con base en 115 reseñas de la crítica, según el corte publicado por NME el 18 de noviembre de 2026.

El resultado empata el récord histórico de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y coloca al nuevo juego de Rockstar por encima de entregas anteriores de la franquicia.

El estreno del videojuego está programado para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Después de más de una década de espera, Grand Theft Auto VI finalmente recibió las primeras reseñas de la crítica y arrancó con una cifra que llama la atención: el nuevo videojuego de Rockstar Games consiguió una calificación de 99 sobre 100 en Metacritic, convirtiéndose en el título mejor reseñado de 2026. El reconocimiento llega a un día de su estreno, después de que Rockstar confirmara que el desarrollo del juego había terminado y de una campaña promocional que incluyó seis autos del videojuego construidos en la vida real.

GTA VI consigue 99 puntos en Metacritic

El embargo de reseñas de Grand Theft Auto VI terminó este miércoles 18 de noviembre, permitiendo que los medios especializados publicaran sus análisis del esperado videojuego. De acuerdo con NME, Metacritic registraba una calificación de 99 sobre 100 a partir de 115 reseñas, una cifra con la que empató el récord de la plataforma.

El dato también representa un resultado histórico para Rockstar Games. Hasta ahora, Grand Theft Auto IV mantenía una calificación de 98 en Metacritic, mientras que Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2 consiguieron 97 puntos.

La puntuación de GTA VI iguala además la que mantiene The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lanzado originalmente para Nintendo 64 en 1998, considerado durante años uno de los videojuegos mejor calificados de la plataforma.

¿Qué dicen las primeras reseñas de GTA VI?

Uno de los aspectos más celebrados por la crítica es el nivel de detalle del mundo abierto, que permite explorar el estado ficticio de Leonida y regresar a Vice City. También destacan la historia protagonizada por Jason y Lucia, una pareja involucrada en una conspiración criminal.

En su reseña de cinco estrellas para The Guardian, Keza MacDonald describió el mundo del juego como uno de los universos virtuales más detallados que se han creado. Por su parte, Luke Reilly, de IGN, lo calificó como el videojuego más impresionante que ha jugado.

La reseña de NME también le otorgó cinco estrellas. Mark Beaumont destacó la amplitud de actividades, las misiones y la historia, aunque señaló que el ritmo puede sentirse más lento durante los primeros momentos de la aventura.

Puedes consultar las valoraciones y los comentarios completos en Metacritic.

El nuevo juego de Rockstar supera las expectativas

La saga llevaba más de una década sin una entrega principal nueva. GTA VI es la continuación directa de Grand Theft Auto V, que llegó en 2013 y se convirtió en uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos.

El nuevo capítulo presenta a Jason Duval y Lucia Caminos como protagonistas, mientras recorren Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida. La aventura combina crimen, persecuciones, exploración y una historia centrada en la relación entre ambos personajes.

El estreno también puso a muchos jugadores a hacer cuentas. En LifeBoxset ya revisamos cuántas personas podrían faltar al trabajo para jugar GTA VI, una estimación que refleja la expectativa alrededor de su llegada.

¿Cuándo sale GTA VI y en qué consolas estará disponible?

Grand Theft Auto VI llegará oficialmente el jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por ahora, Rockstar Games no ha anunciado una fecha de lanzamiento para PC.

Aunque las primeras reseñas son extraordinariamente positivas, las puntuaciones de Metacritic pueden modificarse conforme se incorporen nuevos análisis. Aun así, el 99 inicial ya coloca a la nueva entrega de Rockstar empatada con el récord de la plataforma antes del estreno.