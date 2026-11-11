Las precargas de GTA VI pesan menos en Japón y Australia. Los archivos generan dudas, pero Rockstar no ha confirmado censura. Estas son las diferencias.

Lo que debes saber

Las precargas de GTA VI tienen tamaños diferentes según el país y la consola.

La versión para Japón es aproximadamente 1.2 GB menor que la versión global de PS5, según reportes técnicos.

Rockstar no ha confirmado que estas diferencias impliquen censura de contenido.

GTA VI todavía no llega a las manos de todos los jugadores y ya desató otra discusión. Las precargas digitales en Japón, Australia y Nueva Zelanda no ocupan exactamente el mismo espacio que en otros países. Algunos fans sospechan que Rockstar modificó escenas o funciones para cumplir con normas locales, aunque esa explicación no está confirmada.

La noticia aparece mientras comienza la instalación anticipada del juego. En LifeBoxset ya explicamos qué se sabe de la precarga de GTA VI y su lanzamiento.

¿Cuánto pesa GTA VI en Japón y Australia?

De acuerdo con el reporte de Kotaku del 11 de noviembre, el paquete global de PS5 ronda los 209.913 GB, mientras que la versión japonesa figura con unos 208.725 GB. La diferencia es cercana a 1.19 GB. Para Australia y Nueva Zelanda, la variación detectada es mucho más pequeña.

Los tamaños pueden variar entre PlayStation y Xbox por compresión, archivos de idioma y distribución de contenidos. Por eso, comparar cifras sin considerar la plataforma puede llevar a interpretaciones equivocadas.

¿Rockstar censuró GTA VI? Esto es lo confirmado

Por el momento, no hay evidencia pública suficiente para concluir que se eliminaron misiones, secuencias violentas o contenido sexual. Video Games Chronicle informó que el análisis de los archivos regionales levantó sospechas, pero no reveló qué hay dentro de los fragmentos diferentes.

En redes, el analista conocido como Tex2 ha compartido comparaciones de datos. Uno de los archivos señalados se identifica como core_restofworld001 . Su ausencia en una región no demuestra por sí misma una modificación de la clasificación de edad.

Reporte técnico de Tex2 sobre los archivos regionales de GTA VI. Ver publicación original de Tex2 en X

Por qué Japón y Australia tienen reglas distintas

Grand Theft Auto es una serie que históricamente ha enfrentado distintas condiciones de clasificación y venta en numerosos mercados. Ese contexto ayuda a explicar por qué las versiones regionales llaman tanto la atención. Pero una sospecha no equivale a una confirmación oficial.

Rockstar ya ha modificado materiales promocionales para lugares concretos, como ocurrió con un anuncio de GTA VI en París al que retiraron las armas. Ese antecedente tampoco prueba que el contenido del videojuego actual esté recortado.

La respuesta definitiva llegará con un análisis verificable de los paquetes finales o una declaración de Rockstar. Hasta entonces, lo que se puede afirmar es que hay diferencias de tamaño, no censura demostrada.