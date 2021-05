El día de ayer, 4 de mayo, el fandom de Star Wars celebró su día internacional (May The 4th Be With You) con el debut de los dos primeros capítulos de ‘The Bad Batch’, la continuación de Clone Wars, así como el estreno del cortometraje ‘Maggie Simpson en El Despertar de la Siesta‘.

En este contexto de celebración, los mexicanos decidieron no quedarse atrás y la cervecería capitalina Villa Koapa Brewing Co; lanzó una cerveza edición especial llamada ‘The Badass Batch‘, para todos los admiradores de una galaxia muy, muy lejana.

“Me hizo mucho sentido por esta afición que tengo por Star Wars y por el tema cervecero. Obviamente la palabra Bad no se veía muy bien y la palabra Badass definía mejor lo que vemos en la serie y lo que ofrecemos como producto en esta serie de cervezas que se llama Badass Batch”, explica Alex Chávez, creador de la cerveza The Badass Batch para Código Espagueti.

Y para los expertos y amantes de la cerveza (tanto como de Star Wars), The Badass Batch tiene tres variantes:

Ponche Sour , con notas de guayaba, tejocote y sal ahumada: “La base es un estilo alemán llamado bose y tiene esta particularidad de ser una cerveza acidita, salada”.

, con notas de guayaba, tejocote y sal ahumada: “La base es un estilo alemán llamado bose y tiene esta particularidad de ser una cerveza acidita, salada”. Ipa milkshake , con notas de mango, maracuyá y piña: “Es algo muy diferente que estamos proponiendo con las ipas. No es apta para todo el público porque hay gente que es intolerante a la lactosa, pero si es otra sensación en boca y otros sabores”.

, con notas de mango, maracuyá y piña: “Es algo muy diferente que estamos proponiendo con las ipas. No es apta para todo el público porque hay gente que es intolerante a la lactosa, pero si es otra sensación en boca y otros sabores”. Lager lupulada, cerveza ligera: “Nos arriesgamos con lúpulos nuevos que nos dan este perfil tropical”.

Las cervezas de The Badass Batch, tanto en versión embotellada como de barril 😋; se encuentran ya a la venta en La Roma Brewing (Yucatán 84 o Querétaro 182) y en el restaurante Escollo en la CDMX.