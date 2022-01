Sin lugar a dudas, una de las voces distintivas de la Ciudad de México/ Área Metropolitana, y que indudablemente le otorga un elemento identitario a la región, es la de “se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan”. Una simple grabación que invariablemente alerta a los capitalinos de la ciudad, y que para los foráneos representa todo un agasajo turístico.

Podrán seguir pasando las generaciones, pero la voz de “se compran colchones” continuará siendo parte fundamental del imaginario colectivo. ¿Y quién es la artífice de dicho referente cultural? se trata de Marimar Terrón, una mujer de 27 años de edad, pero que a los 9 se convirtió en la icónica voz del pregón citadino.

Desde luego, Marimar ha ofrecido múltiples entrevistas desde que se reveló su identidad como “la niña del fierro viejo”; sin embargo, recientemente platicó con Chilango en donde revisitó su historia como una de las voces definitivas del Valle de México.

“Un día mi papá me pidió que lo ayudara a grabar algo para vender el fierro viejo, mi voz siempre ha sido muy aguda y pues de niña más, mi papá dijo que él no lo grabaría porque su voz era muy fuerte y no fuera espantar a alguien”.

Vía Chilango .