Un reciente video publicado por la Casa Blanca ha generado revuelo al mostrar imágenes de arrestos de ICE acompañadas con la icónica canción del anime Pokémon.

La mezcla de contenido oficial de inmigración con referencias al famoso anime ha dividido opiniones y llamado la atención de millones de usuarios en redes sociales.

Contenido del video y reacción del público

El clip, titulado Gotta Catch ‘Em All, se difundió tanto en la cuenta de TikTok de la Casa Blanca como en la de Twitter del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Además de la música de Pokémon, incluye escenas de Ash Ketchum lanzando una Poké Ball y tarjetas personalizadas con fotos de personas detenidas por ICE, junto con los presuntos delitos que se les atribuyen.

Hasta el momento, el video ha acumulado más de 30 millones de visualizaciones en X/Twitter y cerca de 10 millones en TikTok.

Sin embargo, lo que parecía un intento de “atraer a un público más joven” provocó críticas inmediatas por su enfoque y el uso de la propiedad intelectual sin autorización.

Pokémon y derechos de autor

The Pokémon Company International aclaró que no participó en la creación ni distribución del video. En un comunicado a FOX Local, la empresa señaló:

“Tenemos conocimiento de un video reciente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional que incluye imágenes y lenguaje asociado con nuestra marca. Nuestra empresa no participó en la creación ni distribución de este contenido, y no se autorizó el uso de nuestra propiedad intelectual”.

La declaración deja abierta la posibilidad de acciones legales, aunque hasta ahora no se han anunciado demandas formales.

Este incidente se suma a otros problemas del DHS relacionados con derechos de autor; en agosto, otro video de ICE fue retirado por infringir la canción de JAY-Z “Public Service Announcement”.

The Pokémon Company International has responded to the Department of Homeland Security's unauthorized use of its imagery and language in a recent video promoting ICE arrests. pic.twitter.com/Df6E4nAt5H — CONSEQUENCE (@consequence) September 24, 2025

Debate sobre ética y comunicación

El uso de un tema infantil y popular para mostrar detenciones ha generado un intenso debate.

Por un lado, algunos usuarios critican el enfoque como inapropiado y “macabro”; por otro, el gobierno parece buscar formas de hacer que su mensaje llegue a audiencias más jóvenes.

La combinación de entretenimiento y propaganda ha puesto sobre la mesa la necesidad de regular cómo las agencias públicas usan material protegido por copyright.