Un vigilante que se hace llamar tanto “Bruce Wayne” como el “Batman de Stockton”, afirma haber capturado a un sospechoso de doble asesinato en Lodi, California. Según un informe de 209 Times (vía Brobible), el vigilante supuestamente:

Reconoció a un transeúnte que le era familiar y se acercó a él. Después de notar que estaba cubierto de sangre y que tenía heridas de corte en la mano y la pierna, lo detuvo y llamó inmediatamente a la policía de Lodi. Vía Brobible.

Mientras que CBS Sacramento informó inicialmente que la policía no había confirmado las afirmaciones del Batman de Stockton, que fueron compartidas en las redes sociales, incluyendo un video de YouTube del sospechoso siendo arrestado; un informe posterior confirmó que se había hecho un arresto en un caso de doble asesinato con esa detención “hecho en parte al hombre que se llama a sí mismo el Batman de Stockton.”

Al parecer, no es la primera vez que el justiciero se toma la delincuencia de la zona en sus manos. Ha afirmado haber atrapado a cientos de presuntos delincuentes y no utiliza su nombre real ni su rostro, pero ya en 2018, habló con algunos medios locales. En ese momento, había detenido a un sospechoso que, según él, había estado fumando metanfetamina fuera de una tienda 99 Cents Only e indicó que la ciudad no siempre había estado en esta condición.

“Crecí en Stockton y las cosas no siempre fueron tan malas cuando yo era un niño”, dijo el vigilante en ese momento. También dijo al medio de comunicación que “él es el verdadero Batman”. Vía CBS Sacramento.

Naturalmente, parece que la cruzada del Batman de Stockton es apreciada por los ciudadanos. Los residentes dijeron que aprecian mucho sus esfuerzos y es reconocido por ellos.

“Está haciendo un buen servicio para nosotros”, dijo un testigo. “Está, ya sabes, llegando a donde la policía no llega”. Vía CBS Sacramento.

En cuanto al doble homicidio, según el medio, Randall Allenbaugh, de 29 años de edad, se enfrenta ahora a cargos de asesinato en relación con las muertes por apuñalamiento de Skyler McConnell, de 17 años, y Chimera Skaggs, de 16, que fueron encontrados muertos a puñaladas la semana pasada. Allenbaugh fue ingresado en la cárcel del condado de San Joaquín.

¿Y el Batman de Stockton? Su identidad sigue siendo un misterio, aunque CBS Sacramento señala en su informe que es padre de dos hijos y empresario local.