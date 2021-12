El pasado 1ro de diciembre les platicamos que Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, finalmente salió de prisión tras permanecer 5 meses recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, una vez su defensa alcanzó un acuerdo reparatorio con la denunciante, Ainara Suárez, lo que le permitió llevar su aún vigente proceso legal fuera de la cárcel.

En entrevista para El País, Ainara, ahora con 19 años de edad; admitió que aceptó el acuerdo reparatorio para darle una segunda oportunidad a Yoseline, ya que de permanecer en prisión no habría aprendido la lección ni tendría la ocasión de cambiar activamente. Al respecto sobre el tortuoso proceso, comentó en una conferencia de prensa:

“Quiero que quede claro que me violaron, grabaron mi violación y la difundieron. Yo tenía 16 años, esta es la verdad que ya fue reconocida ante un juez y que consta con una sentencia firme. No ha sido nada fácil enfrentar el proceso. Mi objetivo siempre ha sido conseguir justicia, que se sepa la verdad de lo que me pasó y que mis agresores no vuelvan a hacerle daño a ninguna mujer o niña y que nadie tenga que pasar lo que yo pasé”. Vía El País.

Y es que tras llegar a un acuerdo, la Fiscalía capitalina reclasificó el delito cometido por Hoffman de pornografía infantil a discriminación. Este último concepto no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que la implicada recuperó su libertad. Sin embargo, eso no quiere decir que el proceso haya concluido, ya que a Yoseline todavía tiene tres años por delante de compromisos y obligaciones para ser exonerada completamente.

El acuerdo pactado incluye una compensación económica -no especificada- para la víctima, además del otorgamiento de ciertos bienes materiales. También ofrecerá una disculpa pública en sus redes sociales, aunque aún no se ha fijado una fecha para ello. No podrá tener contacto con Ainara ni con sus familiares, y también tiene prohibido expresarse de manera degradante y/o humillante sobre cualquier otra persona.

Además, durante tres años deberá de tomar una vez al mes un curso de perspectiva de género y violencia, que será impartido por la colectiva Fem x Fem. De la misa manera, deberá de subir un video mensual sobre lo aprendido en dichos cursos, y donará 5% de sus ganancia totales a colectivas y organizaciones que atiendan a víctimas de violencia sexual.

Javier Schütte, abogado de Suárez, precisó que de cumplir con todas sus obligaciones en la suspensión condicional durante el plazo de tres años, la acción penal en contra de Yoseline Hoffman se extinguirá. Eso quiere decir que ninguna autoridad podrá juzgarla de nuevo por ese delito. Caso contrario, si existe incumplimiento, podría girarse una nueva orden de aprensión en su contra, revocarse sus medidas cautelares, y empezar el proceso de nuevo.

Sobre sus sentimientos hacia Hoffman, hoy libre, Ainara concluyó: