Una de las asociaciones más atinadas de los últimos tiempos es la de Adidas y Bad Bunny. El cantante puertorriqueño se ha apropiado de tan solo una silueta, El Forum Low de la casa alemana; y ya es una de las estrellas emprendedoras del sneakergame más exitosas.

Tras el lanzamiento de los modelos Easter Egg, The First Cafe y Triple Black; el Forum Low x Bad Bunny está de vuelta con ‘Back To School’, silueta inspirada en la infancia y adolescencia de Bad Bunny, y que invita a los más jóvenes a romper el patrón, transgredir y redefinir su propio estilo.

Éste es quizás es el modelo más sobrio que Bad Bunny ha colocado en el mercado, así también uno de los más elegantes. Está hecho con cuero premium y remates en gamuza. Incluye plantillas personalizadas, agujetas con lunares, y la marca del conejo malo en la suela.

Bad Bunny Forum – Back to School es una invitación a la próxima generación a redefinir y reimaginar sus uniformes cotidianos. El lanzamiento viene acompañado por una colorida campaña que ofrece a diversos alumnos reclamando sus entornos educativos. Defendiendo la idea de que los rebeldes de hoy serán los líderes del mañana, la campaña resalta la personalidad de cada joven, mientras reinterpreta sus uniformes.

El adidas Forum Low x Bad Bunny ‘Back To School’ estará disponible el próximo 17 de agosto en la tienda web de adidas; así como en las sucursales Santa Fe y Perisur.