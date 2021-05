El amor es complicado, pero que te guste alguien y no te atrevas a decirle es aún peor. ¿No sabes si es un crush o si simplemente estas confundiendo sentimientos? No te preocupes, hicimos una lista de los síntomas que son indicadores de que tienes un crush con esa persona que tienes en la mente. Contesta sí o no a estos puntos y descubre si estas en un caso incurable te crush.

1.- Checas tu teléfono todo el tiempo para ver si te ha escrito algo.

2.- Si no te ha contestado un mensaje te pones así.

3.- Si ya te contesto el mensaje, lo lees una y otra vez.

4.- Lo o la stalkeas en sus redes sociales.

5.- Tus amigos ya están hartos de que solo hablas de él o ella.

6.- Buscas en Internet a ver si sus horóscopos son compatibles.

7.- Piensas en él o ella todo el tiempo y en las cosas que podrían hacer juntos.

8. – Te arreglas más de lo normal por si te lo o la encuentras.

9.- Tratas de darle pistas acerca de que te gusta.

10.- Tu corazón late rápido cada vez que lo o la ves.

11.- Te pones rojo o roja cada vez que cruzan palabra.

12.- Te pones celoso o celosa cada vez que habla con otra persona.

Si respondiste que sí a más de 5 de estas afirmaciones, entonces lamentamos decirte que si tienes un crush.

¡Ve! dile que te gusta, ¿que es lo peor que puede pasar?