El padre de Oli Sykes, Ian, subió al escenario junto con el vocalista para cantar a dueto “Antivist”, durante uno de los últimos conciertos de Bring Me The Horizon el pasado sábado (23 de junio).

Al presentar a su padre en el escenario del Hurricane Festival en Alemania, Sykes le dijo en broma a la multitud: “Ayúdenlo, está un poco nervioso” antes de que su padre interviniera para interpretar la canción favorita de los fanáticos de ‘Sempiternal’ (2013).

antivist performed by ian sykes (dad) and oli pic.twitter.com/5v9OTgIdnL — -. .- –.. (@ANTIVISTSLAYER) June 23, 2024

Oli Sykes y su papá cantaron juntos “Antivist”

El líder añadió: “¡Hagan algo de ruido para el padre más genial del mundo!”

Ian es tan solo la última voz invitada en “Antivist”, pues los miembros de Bad Omens y Sleep Token también interpretaron la canción junto a Bring Me The Horizon, mientras realizan su gira por el Reino Unido y Australia.

Además de Bring Me The Horizon, el Hurricane Festival contó con las actuaciones de Deichkind, The Offspring, Giant Rooks y Sum 41 como actos estelares de la misma jornada.

OLI SYKES DAD JOINED HIM ON STAGE TO SING ANTIVIST!?!!pic.twitter.com/N6bd7hC4Gp — State of the Scene (@SOTSPodcast) June 23, 2024

Bring Me The Horizon regresará a México en diciembre

Mientras tanto, a dos años de su última visita a México, Bring Me The Horizon ha anunciado un nuevo concierto en la capital mexicana. Presentan su más reciente disco, lanzado el pasado 24 de mayo, y además vienen con un grupo de bandas de apoyo imperdibles.

Regresan a México con un nuevo disco, ‘Post Human: Nex Gen‘, séptimo en su catálogo y segundo en la serie Post Human. Se presentarán el próximo 14 de diciembre en la Explanada del Estadio Azteca. Spiritbox, Polaris, The Plot in You y Thrown serán las bandas invitadas.

