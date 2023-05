Mientras el Barcelona despedía el domingo a Sergio Busquets y Jordi Alba en el Camp Nou, el argentino Lionel Messi también estaba en Barcelona. Asistió al concierto de Coldplay en el Estadi Olímpic Lluis Companys y fue ovacionado por el público.

Según imágenes publicadas en redes sociales, Messi asistió al concierto, que cerraba la gira de la banda británica en Barcelona, junto a Cesc Fábregas y sus respectivas parejas.

Poco después de entrar en el estadio, curiosamente donde el Barcelona disputará sus partidos desde la próxima temporada hasta noviembre de 2024; el nombre de Messi fue coreado por los asistentes. No en vano, sigue siendo muy venerado por la afición blaugrana.

También en el minuto 10 del partido contra el Mallorca, y como viene siendo habitual últimamente, los espectadores presentes en el Camp Nou corearon el nombre del astro argentino, pretendido por el Barcelona, aunque no se ha concretado nada debido a la situación económica del club catalán. El tiempo dirá si los aficionados cumplen su deseo.

Leo Messi, not at UNFP ceremony with PSG tonight — he’s at Coldplay concert in Barcelona. 🏟️🎶 #Messi



Barça fans chanting for Leo there, via @gerardromero ⤵️🎥 pic.twitter.com/Kqia0eWXR0