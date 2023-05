Sin tienes más de 35 años y sigues obsesionado con regañar a gente joven por lo que escuchan, pues sí, esta noticia es impresionante. Pero si todavía no eres un viejo rancio, seguramente te hará sentido que farout ha revelado que solamente una canción de Pink Floyd ha llegado al no.1 de las listas de billboard en la historia.

Comencemos con un poco de contexto acerca de historia e industria de la música: todo lo “popular” y “mainstream” que le gusta a la gente mayor de 35 años, en su momento fue rebelde, fue underground y normalmente, para las épocas que eran los años 60 en cuanto a censura y regulaciones en la frecuencia modulada, las estaciones de radio no podían ni sonar.

Así que es normal que billboard, por ejemplo, un medio que existe desde 1894, no sólo no fuera interesado en “la música moderna hecha por vagos apestosos que sólo hacían apologías al sexo y a las drogas” (no, no al reggaeton papi, así se expresaban del rock en sus tiempos) considerando que desde sus inicios, billboard hablaba de música clásica y jazz; ya sabes, “la música real” de la que hablaban tus abuelitos antes de que tú sonaras igual de aburrido que ellos.

Seguramente, ya tienes una idea de cuál ha sido la canción que llegó a dicho lugar, y sí, es “Another Brick in the Wall, Pt. 2” que luego de haberse convertido en un hit, no fue sino hasta el ’82 con el lanzamiento de la película, The Wall, que llegó al no.01.

O sea que ni siquiera fue por el momento, sino por el refrito de la película. Curioso, ¿no? Y es que de nuevo, ¿para 1979? Muy radical. ¿Pero para el ‘82? Ya se sentía como un refrescante grito de rebeldía que la gente comenzaba a valorar, los medios comenzaban a sonar y. así, por fin, Pink Floyd tuvo su brinco al mainstream que conocemos; no la fama ni la leyenda, al mainstream: los millones de dólares, lujos, mansiones y más.

Un verdadero brinco a la historia, así que si pensabas que había más canciones dignas de un no.01, nos gustaría saber, ¿cuál otra tienen que podría llegar ahí?

