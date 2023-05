La líder de Hole, Courtney Love, no es ajena a la polémica. Una figura realmente polarizadora, Love ha cosechado elogios por su trabajo al frente del rock alternativo durante años. Sin embargo, su legado musical corre a menudo el riesgo de verse eclipsado por su afición a las rencillas amargas -y muy públicas-. Aunque esta reputación no es enteramente culpa suya, la franca artista se ha enfrentado a muchos a lo largo de los años. A continuación, recopilamos 5 artistas que Courtney Love ha aceptado públicamente que odia.

Kathleen Hanna

Desde que el rock alternativo se puso de moda, Love y Kathleen Hanna, líder de Bikini Kill/Le Tigre, han sido enemigas. Su encarnizada enemistad se remonta a Lollapalooza 1995, cuando se produjo una pelea entre ambas en el backstage. Como era de esperar, las versiones difieren sobre cómo y por qué se produjo el incidente, pero una cosa está clara: Love no ha olvidado su desdén por la pionera del Riot Grrrl.

Cuando saltó la noticia de que Bikini Kill se reunían en 2019, Love dejó clara su opinión sobre Hanna y la banda. Escribió bajo un emocionado post de Instagram de Bust Magazine: “Habla por ti. El mayor engaño de la historia del rock and roll”.

Ted Nugent

Se trata de un asunto mucho más grave, por lo que debe emitirse un aviso de discreción

En 2004, cuando Love habló con el presentador Howard Stern, afirmó que una de las primeras veces que practicó sexo oral fue con el controvertido rockero Ted Nugent en el backstage de un concierto. Totalmente traumatizada por el suceso, la cantante de Hole afirmó que no recordaba la edad que tenía entonces, que podrían haber sido 12. Después rectificó y dijo que tenía 12, y que había una “línea de niñas esperando a realizar actos sexuales con Nugent”.

Olivia Rodrigo

Una de las promesas más jóvenes del pop mundial es sin duda Olivia Rodrigo. Y aunque la teen supuestamente trató de honrar a Courtney Love en su álbum debut ‘Sour’, Love no solo no se sintió honrada, sino que se ofendió. Como parte de su concierto virtual Sour Prom, Olivia Rodrigo lanzó un arte promocional que tiene fuertes reminiscencias a ‘Live Through This‘, de Hole. “Fue grosero, deberían de haberme preguntado primero”, dijo la rockera.

Redd Kross

En 2019, los rockeros alternativos californianos Redd Kross afirmaron que Love les había puesto en la “lista negra” de teloneros de Nirvana cuando estaban en su mejor momento.

“Compartíamos el mismo mánager. Ahora que Nirvana es lo más grande del mundo, ¿podemos ir de gira con ellos? Nos dijeron que no, porque Courtney Love dijo que fuimos malos con ella cuando estaba gorda”.

Gwen Stefani

La enemistad entre Courtney Love y Gwen Stefani es tristemente célebre. Al parecer, después de que Love tachara a Stefani de “animadora” en una entrevista, la ex cantante de No Doubt le devolvió el golpe con su exitosa canción Hollaback Girl. En 2010, durante su aparición en el programa de Howard Stern, Love afirmó que se había acostado con Gavin Rossdale, entonces marido de Stefani y líder de Bush, mientras ambos eran novios.