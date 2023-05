Los Foo Fighters iniciaron su primera gira con su nuevo baterista Josh Freese la noche de ayer (24 de mayo) en el Bank of New Hampshire Pavilion en Gilford, N.H. La agridulce velada marcó el primer tour de la banda en un cuarto de siglo sin su querido y difunto baterista Taylor Hawkins, quien falleció en marzo del 2022 mientras estaba de gira con el grupo por Sudamérica.

En su lugar se presentó recientemente al veterano Freese (NIN, Guns N’ Roses, A Perfect Circle), quien hizo su debut oficial tras el kit el domingo (21 de mayo) durante el livestream “Foo Fighters: Preparing Music for Concerts”.

Según Blabbermouth, el set de anoche incluyó el debut en directo de cuatro canciones que aparecerán en el próximo undécimo álbum de estudio de la banda, ‘But Here We Are’, incluyendo el primer sencillo “Rescued”, así como las nuevas canciones “Under You”, “Nothing at All” y el tema que da título al disco.

Antes del concierto, el conjunto publicó un vídeo de dos minutos de su salida al escenario con el mensaje “Muchas gracias por venir. Los extrañamos”.

Durante el concierto, Grohl presentó a Freese a la familia Foo, diciendo a la multitud:

“Y por eso le contratamos… todo el mundo, ¿podrían dar la bienvenida al hombre detrás de la batería, Josh Freese?”– mientras tanto, el baterista se levantó dejando ver su playera negra con las frase “Empleado del mes“. “No estaríamos aquí esta noche si no fuera por Josh, así que denle todos un gran aplauso, por favor”.

A new era for Foo Fighters began last night.



📷: Melissa Bittner pic.twitter.com/0pacORV5Qg — Foo Fighters UK (@FooFightersUK) May 25, 2023

El próximo concierto de Foo Fighters será el viernes 26 de mayo en el festival Boston Calling. Hoy por la mañana (25 de mayo), la banda estrenó el vídeo sobre la naturaleza del tercer sencillo de ‘But Here We Are’, el meditativo “Show Me How”.

Mira a continuación el setlist oficial, algunos videos fanmade del concierto y el clip de “Show Me How”.

Setlist Foo Fighters Bank of New Hampshire Pavilion, mayo 2023