Grabado el 1ero de enero de 1991, esta sesión ha sido completamente rescatada y restaurada del olvido gracias a J.K. Benedict, un ingeniero de audio que reside en los Estados Unidos, quien logró toparse con este audio que la banda lanzó en el ’92, como una joya en demo del All Apologies por el 20 aniversario del In Utero.

Mientras que el ejercicio solamente se ha subido a Youtube con disclaimer de que está siendo compartido meramente por propósitos educativos para estudiantes de la materia (ingeniería en audio), la realidad es que Benedict nos ha sacado una lagrimita pues no sólo ha logrado un increíble trabajo, sino que además, nos revivió aquel hermoso momento en que antes de todas las malas noticias y las tragedias, aún existía un sueño para estos tres músicos.

Tracklist:

All Apologies

04:28 Aneurysm

Even In His Youth

Oh, The Guilt

On A Plain

Radio Friendly Unit Shifter

Token Eastern Song

En otras noticias, Dave Grohl grabó todas las baterías del nuevo disco de Foo Fighters.