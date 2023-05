Parte del camino es abrirle a los grandes, y definitivamente abrirle a los Foo Fighters, debe ser absolutamente todo un honor.

Ya en el pasado, Apolo, banda mexicana originaria de Chihuahua, le abrió a la banda en el 2013 cuando visitaron el país junto a The National, sin embargo, a pesar de haber logrado el gran galardón de tocar en el mismo escenario que Grohl, el líder de la banda que próximamente estrenará su primer disco sin Taylor Hawkins, ha decidido quién se lleva la medalla del mejor acto abridor de los Foo y no, desafortunadamente no es mexicana.

¿Su nombre? The Struts y son de Reino Unido.

La banda no es precisamente conocida en su propia tierra, pero luego de haberle abierto a los Foo en 2017, The Struts comenzó a agarrar vuelo para abrirle a actos como The Rolling Stones, Guns N’ Roses y hasta The Who.

¿La razón de ser los favoritos de Dave? Sin duda alguna el estilo; pocas bandas contemporáneas mantienen un orgullo por el rock de la vieja escuela, y mucho menos por su estética visual.

Esto le da esperanzas a Dave, quien gracias a Farout, comparte que The Struts, en su momento, parecía como la única y última esperanza del rock n’ roll en la faz de la tierra:

“Hoy en día a todos les da pena ser rockeros. Pero no a ellos. Ellos hacen que te de pena no serlo”

