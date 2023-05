Daft Punk ha presentado la reedición del 10º aniversario de su último álbum, ‘Random Access Memories’. Con nueve temas inéditos -un total de 35 minutos de música nueva-, el lanzamiento ofrece una visión única del proceso creativo del dúo francés y rinde homenaje al célebre álbum que marcó el final de su carrera.

El dúo también ha revelado un vídeo animado para el nuevo tema “Infinity Repeating (2013 Demo)” con Julian Casablancas + The Voidz, el cual señalan que será el último videoclip de su carrera. Míralo a continuación.

“Infinity Repeating (2013 Demo)” fue grabada durante las sesiones iniciales de ‘Random Access Memories’ en Conway Recording Studios en Los Ángeles y Electric Lady Studios en Nueva York.

Construida en torno a un bucle literal, la canción (y su vídeo animado también) alude a la confluencia de la humanidad y la tecnología, un tema presente en todo el álbum.

“Es encantador y extraño, como un ser humano“, afirmó Casablancas en un comunicado (vía CoS). “Y, como un humano, [está] obsesionado con el infinito y comete constantemente los mismos errores y movimientos”.

Random Access Memories, 10th anniversary Edition, out now https://t.co/5NbYQEMnHA pic.twitter.com/CEQL0PVwO5 — Daft Punk (@daftpunk) May 12, 2023

En la reedición también se incluyen tomas descartadas, demos y otras revelaciones sobre el mundo de Daft Punk y sus colaboradores. Uno de los más destacados, el sencillo “The Writing of Fragments of Time”, presenta a Thomas Bangalter y al coproductor Todd Edwards mientras escriben la melodía y la letra de “Fragments of Time“, que constituye el primer momento “detrás de la máscara” en la producción de Daft Punk.

En abril, hablando con la BBC sobre la decisión del dúo de separarse, Bangalter declaró:

“Daft Punk era un proyecto que desdibujaba la línea entre realidad y ficción con estos personajes robóticos. Para mí y para Guy-Manuel era muy importante no estropear la narración mientras estaba sucediendo. Ahora que la historia ha terminado, me parece interesante revelar una parte del proceso creativo que tiene mucho de humano y nada de algorítmico“.

‘Random Access Memories 10th Anniversary Edition’ está disponible en formato 3x LP y 2x CD, y ya se puede escuchar en streaming. El mes pasado, Bangalter publicó su primer álbum orquestal en solitario, Mythologies.