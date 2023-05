A través de su cuenta de TikTok, el ídolo nacional del rock & roll, Alex Lora, compartió un momento verdaderamente rocanrollero pues, en su actual viaje por el viejo continente, no perdió la oportunidad de visitar la tumba de uno de los personajes más importantes no solo del rock, si no de la música moderna: Jim Morrison.

El hombre de El Tri se encuentra de viaje por Europa y recientemente pasó por la capital francesa en donde se encuentra el Cementerio Père Lachaise, que es el panteón intramuros más grande de París. Está situado en el número 16 de la Rue du Repos y tiene la peculiaridad de que muchos locales lo utilizan como si fuese un parque.

Además, desde 1971 alberga los restos de uno de los miembros más reconocidos del infame “Club de los 27”: El líder de The Doors, Jim Morrison.

En un video que actualmente acumula más de 300 mil reproducciones, Alex Lora se dejó ver junto a la tumba de Jim Morrison. Desde aquel sitio emblemático, Lora le mando un afectuoso saludo a todos sus seguidores e incluso cantó un fragmento de “Light My Fire”, el sencillo que The Doors hiciera famoso en 1967.

“Aquí ando, niñitos. En la tumba del maestro Jim Morrison, mandándoles un abrazo desde París, Francia, a toda la banda rocanrolera. Visitando al maestro en su tumba, cantándoles esa de ‘Come on, baby, light my fire'”.

En los comentarios de la publicación original, los seguidores de Alex Lora y El Tri se mostraron complacidos al ver que dos grandes del rock estuvieran reunidos, a pesar de las circunstancias: