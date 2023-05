David Bowie es, por supuesto, uno de los intérpretes más reconocidos de nuestra era. Durante su exitosa trayectoria, que abarcó más de 50 años, Bowie editó 26 materiales de estudio y dio vida a absolutos clásicos modernos como “Let’s Dance”, “Starman”, “Heroes” y “Rebel, Rebel”, además de muchas otras joyas ocultas en su catálogo.

Sin embargo, Bowie no reservaba su artisticidad para sí mismo, pues en muchas ocasiones colaboró con otros colegas en la composición e instrumentalización de sus propias piezas. A continuación, te compartimos 3 canciones que, quizás, no sabías que fueron compuestas por el ídolo, David Bowie.

“Girls”- Tina Turner

Escrita por David Bowie, Erdal Kizilçay.

“Girls” apareció en el álbum de Tina Turner de 1986, ‘Break Every Rule’, y se publicó como sencillo ese mismo año. Fue un tema top-20 en Europa con la batería tocada por Phil Collins. Más tarde, Bowie grabó su propia versión de la canción para su LP de 1987, ‘Never Let Me Down’. Acabó como cara B de su sencillo “Time Will Crawl”, ese mismo año. La canción trata del amor y la soledad: ¿qué mejor material para el rock and roll?

“Oh! You Pretty Things”- Peter Noone

Escrita por David Bowie.

Escrita por Bowie y publicada en su LP de diciembre de 1971, ‘Hunky Dory’, “Oh! You Pretty Things” fue grabada por primera vez por Peter Noone para su LP de abril de 1971 y publicada como sencillo en solitario. Esa versión también incluye a Bowie al piano. Aunque algunos creen que la canción es la mejor composición de Bowie, fue Noone quien la grabó primero.

“I Am a Laser”- Ava Cherry y The Astronettes

Escrita por David Bowie.

Cherry, modelo de Vogue y artista, y Bowie se conocieron en Nueva York a principios de los setenta, cuando ella era camarera en el club nocturno Genesis. En aquel momento, Bowie estaba de gira. Trabajaron juntos de 1972 a 1975 y, más tarde, Cherry inició una carrera como cantante solista. Trabajó como telonera de Luther Vandross y Chaka Khan, entre otros proyectos. Durante su carrera como cantante, Cherry publicó seis discos y “I Am a Laser” apareció en su álbum ‘People From Bad Homes’. Al escuchar el tema, es evidente la influencia de Bowie, desde las guitarras hasta la voz.