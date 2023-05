Recientemente, se anunció por todo lo alto que Lana del Rey volverá tras varios años de ausencia a la CDMX para presentarse en el Foro Sol, uno de los recintos más emblemáticos y de mayor capacidad en la capital del país.

Lana del Rey regresa a la Ciudad de México luego de 7 años para presentar ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ (2023), su noveno material de estudio disponible desde el pasado mes de marzo, del que se desprenden sencillos como “A&W” Y “The Grants”, recibidos positivamente tanto por la crítica como por los fanáticos, alabando su madurez lírica.

Lana Del Rey se presentará el próximo 15 de agosto en el Foro Sol. La preventa Citibanamex arrancará el 31 de mayo, mientras que la venta general hará lo propio un día después (1º de junio) a través del sistema Ticketmaster. Los precios aún no han sido revelados.

Para celebrar el regreso de Lana del Rey a México, recordemos todas las veces que la cantautora ha actuado en la CDMX.

4 noviembre 2013, Pepsi Center WTC

La primera vez que Lana del Rey se presentó en la Ciudad de México fue una década atrás como parte del ‘Paradise Tour‘ en apoyo de su tercera obra extendida, ‘Paradise’. En total, la gira duró más de dieciocho meses, de abril de 2013 a octubre de 2014, y visitó cuatro continentes. La cita en México fue durante el otoño del 2013 en el Pepsi Center WTC, que tiene capacidad para albergar a 7,500 personas de pie.

6-7 octubre 2014, Auditorio Nacional

Previo al arranque oficial de The Endless Summer Tour, que promocionaba su tercer álbum de estudio, ‘Ultraviolence‘; Lana ofreció una jornada doble en el recinto butacado del Auditorio Nacional con capacidad para 10 mil personas. Fueron un par de actuaciones breves pero precisas, que incluyeron un setlist de 14 canciones.

20 noviembre 2016, festival Corona Capital

La última vez que los fanáticos capitalinos disfrutaron de Lana del Rey en la ciudad fue el pasado 20 de noviembre del 2016, cuando la cantante se presentó como uno de los actos estelares del festival Corona Capital. Aquella noche, compartió escenario con LCD Soundsystem y Kraftwerk como cabezas de cartel, ante una audiencia de más de 70 mil personas en la Curva 4 del Autódromo Hnos. Rodríguez.