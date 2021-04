“Glory Box” es, con toda seguridad, uno de los temas más queridos de la discografía de la banda electrónica Portishead; publicado en enero de 1995 como tercer y último sencillo de su álbum debut, ‘Dummy’. También, ha ganado notoriedad por el uso exclusivo de “Ike’s Rap II” de Isaac Hayes, un sample popular en el trip-hop y el hip-hop.

“Glory Box” fue escrita por todos los miembros de Portishead: Geoff Barrow, Beth Gibbons y Adrian Utley. Contó con la producción musical del propio Utley; y por supuesto, Isaac Hayes aparece en los créditos.

La pieza narra una inquietante historia sobre el romance y feminidad, aderezada con guitarras abrasadoras y una voz delirante. Es un gran final para el álbum, y marcó uno de los puntos más altos en la carrera de los de Bristol, Inglaterra.

Portishead

Sobre el sample de “Glory Box”

En una entrevista con KEXP en agosto de 2019, Portishead desglosó su álbum ‘Dummy’ y, naturalmente, hablaron sobre la composición de “Glory Box” y el porqué de la elección del fragmento musical de “Ike’s Rap II” de Isaac Hayes.

Barrow: Fue un sample de Isaac Hayes. A veces en el espacio encuentras algo, y no lo había escuchado antes en otra canción. Es tan puro, realmente. Ese es el bucle. Utley: Es un sonido tan delicioso. Barrow: Lo tocan tan tranquilamente. Quiero decir que eso es lo otro que tiene. Utley: Isaac Hayes está cantando allí. Tiene una voz enorme, y está muy cerca del micrófono. Es silencioso, y hay un montón de reverberación. La banda está muy relajada, así que es una fantástica grabación. Barrow: También era un disco muy deteriorado. Había una deformación en él. No estaba hecho en un plástico muy grueso, así que era como barato. Obviamente alguien lo dejó al sol o algo así. Por suerte, no se rayó demasiado.

“Glory Box”: Video oficial e influencia en la cultura pop

El vídeo musical de “Glory Box” se estrenó en 1995 y fue dirigido por Alexander Flemming. Está ambientado en los años 50 y muestra a Beth Gibbons como cantante de jazz en un club, mientras los oficinistas la observan actuar, con cortes de tensión sexual entre varios personajes del vídeo.

La pieza se subió a YouTube el 9 de marzo de 2015 y, a fecha de mayo de 2020, acumula 15.7 millones de visitas y más de 160 mil likes.

La seductora melodía de Portishead logró traspasar fronteras, y pronto se convirtió en uno de los cortes favoritos de guionistas y productores.

“Glory Box” se puede escuchar en varias películas, como ‘Stealing Beauty’, ‘When the Cat’s Away’, ‘The Craft’, ‘B. Monkey’, ‘Lord of War’, entre otros. También ha sido utilizada en diversos programas de televisión, como ‘CSI: Crime Scene Investigation’, ‘Daria’ (“Pinch Sitter”), ‘Rescue Me’ (“Thaw”), ‘American Horror Story’ (“Could it be….Satan?”), ‘Lucifer’ (“O, Ye of Little Faith, Father”) y más.

El legado de “Glory Box”

“Glory Box” se convirtió rápidamente en un hit en Inglaterra, logrando poner al conjunto en el mapa musical estadounidense. Sería su ticket de entrada a las ligas comerciales; algo que ellos mismos ya habían anticipado y con lo que no estaban muy de acuerdo, según confesó el mismo Geoff en una entrevista para Pitchfork: