No es ningún secreto que el trabajo realizado por Neil Druckmann y su equipo de escritores, verdaderamente superó absolutamente todas las expectativas en cuanto al guión del increíble ‘TLOUS Pt. II‘.

Y es que una buena historia no es la que satisface a todos, sino la que genera tantas reacciones y emociones, que el público plasma su propia vida en la obra y genera una increíble polémica alrededor de esta.

Ahora, mientras que el estudio no parece tener planes de continuar con una tercera entrega del proyecto, es posible que Neil y su equipo sí estén proyectando la posibilidad de realizar una obra literaria aparte.

¿La razón? Tal parece ser que la tercera entrega del videojuego ya cuenta con guión y narrativa, la cuál, pese a encontrarse en desarrollo, sí promete la posibilidad de un libro ó una película porque como todos sabemos, esta historia es algo irreal.

“No sé cuánto quiero revelar. Halley Gross y yo escribimos un esquema para una historia que no estamos haciendo, pero espero que algún día pueda ver la luz del día, el cual explora un poco lo que sucede después de este juego. Ya veremos.



Estos juegos requieren mucho para hacer. He estado pensando durante siete años, desde que salió el último juego hasta que salió ‘TLOU2‘, “¿Quieres asegurarte de que te entusiasme la idea que tienes un desafío?” Entonces continúalo. Sigue al conejo y ver adónde te lleva“. Neil Druckmann

Tal y como IGN lo reporta, no es que el videojuego no se vaya a hacer, sino que simplemente aún no hay planes… “Aún”. Así que todo puede pasar.

¿Estarían listos para una tercera entrega de ‘TLOU‘? Porque nosotros sí.