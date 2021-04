My Chemical Romance ha expresado su apoyo a una propuesta de construcción de LEGO con el tema “Welcome To The Black Parade”.

La iniciativa LEGO Ideas permite a constructores y fanáticos de la compañía enviar sus propuestas de potenciales nuevos sets. Los diseños son sometidos a votación, y los más populares tienen la oportunidad de verse materializados.

El usuario llamado VNMBricks subió un modelo basado en el vídeo musical de la canción de 2006 de My Chemical Romance. Escribió sobre su creación:

La construcción contiene algo menos de 600 piezas, y mide aproximadamente: ¡22 cm de largo, 14 cm de ancho y 10 cm de alto! También incluye a los 5 miembros de la banda, en ese momento: Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro, Frank Iero y Bob Bryar.

El guitarrista Iero expresó su apoyo a la construcción en Instagram, publicando la oferta de VNMBricks diciendo:

Un increíble maníaco que responde al nombre de VNMBricks (gran nombre, vi lo que hiciste ahí) ideó el concepto de un set de LEGO de la carroza Mychem Black Parade y estoy perdiendo la cabeza por lo loco que es. Por mi parte, ya he ido a la página web de LEGO y he votado porque sería la mejor experiencia poder construirlo con mi hijo, Miles. Frank Iero vía redes sociales.

Añadió: “Gracias a VNMBricks por hacer esta increíble sugerencia, espero que ambos podamos construirlo de verdad algún día”. El bajista Mikey Way también publicó su apoyo a la idea en una historia de Instagram.

My Chemical Romance no es la única banda que ha ofrecido apoyo a los diseños de sus fans en LEGO Ideas. A principios de mes, el conjunto berlinés de Rammstein instó a sus seguidores a votar por el modelo “Stadium Tour”, que representa su icónico escenario en directo.