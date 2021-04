El año pasado, la pandemia del Covid-19 paralizó las giras de los músicos de todo el mundo. Eso significa que todos los miembros del staff también se quedaron sin trabajo. Para ayudar a esos queridos y esenciales miembros del equipo a sobrellevar un año sin música en vivo; más de una docena de artistas de alto nivel -como el director artístico de Radiohead, Stanley Donwood, Foo Fighters, LCD Soundsystem, Phoebe Bridgers, entre otros- están subastando bicicletas plegables Brompton únicas que ellos mismos han diseñado.

El elenco de estrellas que participan en la iniciativa es bastante impresionante. Enrique Iglesias, Dinosaur Jr. y Rise Against también han aportado su talento creativo para la recaudación de fondos; al igual que Khruangbin, Underworld, Neko Case, Oh Wonder, Nathan East y Sub Pop.

Cada artista ha dado su propio giro a la icónica bicicleta plegable Brompton y la venderá a través de Greenhouse Auctions. Todo lo recaudado en las subastas se donará a Crew Nation, un fondo de ayuda global lanzado por Live Nation para apoyar a los empleados afectados por la pausa casi total de los conciertos durante la crisis sanitaria.

La mayoría de las bicicletas fueron diseñadas por los propios músicos. Sin embargo, la bicicleta de Radiohead fue dibujada nada menos que por Stanley Donwood, el artista que ha creado las portadas de los discos de Radiohead durante décadas. Tiene un buen ojo para las ilustraciones icónicas, y eso es evidente en su diseño para la bicicleta, que incluye a la perfección el logotipo del oso, el texto de In Rainbows y un puñado de otras imágenes de la carrera de la banda.

“Estoy ridículamente feliz de que me hayan pedido que diseñara una bicicleta Brompton que se subastará para recaudar dinero y ayudar a Crew Nation“, dijo Donwood .

La subasta en directo comenzará el 28 de mayo y concluirá el 12 de junio a través de la página web de Greenhouse Auctions. Para anunciar el evento, Brompton estará presentando poco a poco los diseños de las bicicletas cada semana antes del evento. Hoy compartieron las primeras imágenes de los modelos de Radiohead, Oh Wonder, Rise Against y Dinosaur Jr.