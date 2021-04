La audiencia de Mortal Kombat en HBO Max ha superado a la de Godzilla vs. Kong y la Liga de la Justicia de Zack Snyder en su primer fin de semana.

Según la empresa de recomendación y seguimiento de espectadores Samba TV, Mortal Kombat fue visto por 3.8 millones de hogares estadounidenses suscritos a HBO Max del 23 al 25 de abril. Esta cifra es más del doble del número de hogares estadounidenses que vieron La Liga de la Justicia de Zack Snyder en sus tres primeros días de estreno (1,8 millones); y supera el total del fin de semana de estreno de Godzilla vs. Kong, que fue de 3,6 millones.

Según los informes, Mortal Kombat fue más visto que Wonder Woman 1984 durante sus respectivos estrenos en HBO Max; ya que la última fue vista por 2,2 millones de hogares estadounidenses del 25 al 27 de diciembre de 2020. La secuela de Wonder Woman fue la primera película de Warner Bros. que se estrenó con un enfoque híbrido, ya que llegó a los cines el mismo día que empezó a transmitirse en HBO Max durante un mes. Godzilla vs. Kong y Mortal Kombat se estrenaron de la misma manera, mientras que la Liga de la Justicia de Zack Snyder se emitió únicamente en HBO Max.

A pesar de estar disponibles para ver desde casa, tanto Godzilla vs. Kong como Mortal Kombat han obtenido buenos resultados en la taquilla, a pesar de la época pandémica. Godzilla vs. Kong ha superado la marca de los $400 millones de dólares en la taquilla mundial, lo que la convierte en la única película estadounidense en hacerlo este año. Por su parte, Mortal Kombat encabezó la taquilla en su fin de semana de estreno, recaudando 22.5 millones de dólares en sus tres primeros días.

Por el momento, WarnerMedia mantiene su plan de estrenar todas las películas de Warner Bros. de 2021 con este mismo modelo híbrido. Además de dar apoyo financiero a los cines en medio de la actual pandemia de coronavirus, esto ha permitido a la compañía seguir aumentando su audiencia de streaming.