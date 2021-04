Parece que no ha pasado mucho tiempo desde que The Chemical Brothers lanzó ‘No Geography‘ en 2019. Sin embargo, para sus fans se ha sentido como una eternidad y es por eso que ahora que la banda nos comparte “The Darkness That You Fear”, se siente casi como un “regreso” que llevábamos esperando por años.

Tom Rowlands, quien recientemente compartió algunas palabras para Pitchfork, se expresa del nuevo sencillo como “una melodía optimista” que llegó a sus vidas como una mezcla de golpe de suerte, y nuevos descubrimientos sonoros:

“Simplemente fue una cuestión de suerte; cuando nos dimos cuenta que las voces se encontraban en un punto de convergencia con la melodía, nos sentimos tan optimistas al respecto que nos inyectó esas ganas de quererla compartir”. Tom Rowlaowlnds

‘No Geography‘, el último LP del dúo, logró un impacto comercial tan importante que logró hacerse de un Grammy por mejor disco de música electrónica. Mientras que muchos esperarían que este nuevo sencillo fuera el anuncio de un nuevo material, The Chemical Brothers no han comentada nada más acerca de una producción a futuro, así que tomen esto como lo que es: un regalo de ellos para nosotros.

¡Escúchenlo a continuación!