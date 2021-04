Es difícil pensar en la última vez que un grupo de rock & roll incitó el mismo nivel de locura, emoción e histeria absoluta que Oasis.

Dadas sus humildes raíces mancunianas, su alborotada imagen pública e ilustre rivalidad entre hermanos, aunado a su genio musical y compositivo; no es difícil entender cómo décadas después los rockeros de Manchester siguen causando impacto.

Los rumores periódicos de una posible gira de reunión o de una reconciliación entre hermanos reavivan niveles de fanatismo insospechados; y algunas de sus mayores contribuciones musicales, como “Wonderwall” o “Champagne Supernova”, siguen teniendo un gran arraigo en la cultura pop.

Con tanta fama, popularidad y dinero; los hermanos Gallagher y compañía se convirtieron en un vendaval, tanto en lo artístico como en lo mediático; y algunos de sus comportamientos más insólitos fueron bien documentados por la prensa sensacionalista de la época, para el beneficio de todos.

Maestros de la destrucción y sultanes del reino sinvergüenza; te compartimos 5 experiencias llevadas al siguiente nivel por Oasis.

Cuando se pelearon con los hinchas del Chelsea F.C. y los deportaron

Este debe ser uno de los viajes en ferry más emblemáticos de todos los tiempos. Una noche de champán y Jack Daniels en un viaje en ferry rumbo a Ámsterdam, para lo que iba a ser su primer concierto internacional, vio a los chicos de Oasis meterse en una pelea a todo vapor con un grupo de seguidores del Chelsea F.C.

“Lo único que recuerdo es que la pelea fue un poco como la de Benny Hill”, recuerda Liam en una entrevista para el documental ‘Oasis: Supersonic’,

“Fue un puto caos, me encantó. Fue puro punk rock”.

La trifulca terminó con la detención de Oasis y su regreso a Inglaterra.

Cuando confundieron metanfetamina con cocaína

La noche de su primera fecha en los Estados Unidos resultó en un inusual choque de trenes; ya que cada miembro de la banda comenzó a tocar canciones diferentes y actuar de manera sospechosa sobre el escenario. ¿El motivo? Un caso clásico de confusión de cocaína/metanfetamina en camerinos. Reflexionando sobre el incidente, Liam dijo en la película Supersonic:

No sé quién lo consiguió, pero estaba allí y todos pensamos que era coca. Hicimos grandes líneas de mi*rda y nos mantuvo despiertos durante muchos días.

Esta actuación dio lugar a una de las primeras rupturas de la banda, y Noel abandonó la gira americana, diciendo a su director que se iba a casa, a Inglaterra, para ser encontrado más tarde en San Francisco.

Cuando se hicieron de palabras con George Harrison

No es ningún secreto que Oasis siempre amó y admiró a los Beatles como músicos y compositores. Rindieron homenaje a George Harrison en más de una ocasión: Nombraron su mayor éxito en honor al álbum de Harrison ‘Wonderwall Music’ de 1968; y ‘Be Here Now’ en honor a su sencillo de 1973. Sin embargo, el guitarrista no les devolvió el cariño.

En la época del lanzamiento de ‘Be Here Now’, el Beatle llamó a Oasis “basura” y “no muy interesantes”, sugiriendo incluso que la banda estaría mejor sin Liam. También insinuó que Oasis sólo escribía música para adolescentes.

Noel respondió a principios de 1998, afirmando:“George Harrison siempre fue el Beatle silencioso. Personalmente, creo que debería mantener esa imagen, pero supongo que tiene razón”. Liam, por su parte, se lo tomó de forma un poco más personal, diciéndole a MTV :

Sigo amando a los Beatles y sigo amando a George Harrison como compositor en los Beatles, pero como persona creo que es un puto pezón 😂..

Cuando Liam se quedó sin dientes por pelearse en un bar

En 2002, durante el último tramo de su gira por Alemania, Liam se peleó a golpes en el bar de un hotel de Munich contra 5 italianos, quienes lo dejaron sin varios dientes. No conforme, cuando la policía local llegó al lugar de los hechos, el vocalista pateó a uno de los uniformados en las costillas, “con todo su poder”, según los reportes.

El incidente resultó en la detención de Liam, Alan White y otros implicados, además de la cancelación del show que tenían programado en Hamburgo.

Cuando fueron amenazados de muerte por Maradona

Durante una de las giras de Oasis por America Latina, el conjunto, reconocido hincha del balompié, tuvo la oportunidad de encontrarse con el mismísimo Diego Armando Maradona en un club nocturno.

Emocionados, le pidieron a su guía y traductor que les consiguiera una foto con el 10.

Llegamos allí y había un montón de … actividad en marcha. Maradona estaba en medio de la habitación haciendo jodidos trucos de fútbol con la tapa de una botella. Estaba sudando como un loco. Sus ojos estaban jodidamente desorbitados. Los nuestros no tanto. Yo dije, ‘Hay un poco de mal humor aquí, vamos a tomarnos una foto rápida con él y nos vamos’. Liam Gallagher para VICE.

Tras un breve pero efusivo intercambio de palabras con el traductor; la dupla Gallagher supo que Maradona no estaba del todo contento con su presencia.