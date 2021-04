¡Increíbles noticias para los fanáticos de The Mars Volta! A pesar de que la agrupación liderada por Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala no parece tener planes de reunirse pronto; lo cierto es que el conjunto premiará la lealtad de sus admiradores con la revelación de material nunca antes escuchado. Y en esta ocasión le toca a ‘Landscape Tantrums’

‘Landscape Tantrums’ es un nuevo álbum recopilatorio que incluye piezas inéditas provenientes de las sesiones de grabación de ‘De-Loused in the Comatorium’ (2003),el multi-premiado álbum debut de The Mars Volta.

La colección de ocho pistas forma parte de La Realidad De Los Sueños, una caja de vinilo de 18 LPs que contiene la discografía remasterizada de la banda de prog-rock de Texas; y que se agotó inmediatamente después de su anuncio a principios de marzo.

Afortunadamente, ‘Landscape Tantrums’ ya está disponible a través de plataformas digitales, y lo puedes escuchar a continuación.

‘De-Loused in the Comatorium’ fue producido por el renombrado Rick Rubin (Rage Against The Machine, Johnny Cash) y Omar Rodríguez-López, quien formó The Mars Volta junto al cantante Cedric Bixler-Zavala después de que ambos abandonaran At the Drive-In en 2001. Las grabaciones contenidas en Landscape Tantrums ofrecen un vistazo a la visión original de Bixler-Zavala y Rodríguez-López, antes de que Rubin añadiera su toque mágico.

Aunque la mencionada caja de La Realidad De Los Sueños se limitó originalmente a 5,000 copias, existe una mínima posibilidad de que vuelva a estar disponible para su compra. La tienda de Clouds Hill ha estado adelantando que “ocasionalmente podrá haber existencias limitadas para ordenar”.

En 2013, The Mars Volta se disolvió después de que Bixler-Zavala y Rodríguez-López tuvieran una discusión. Un año después se reconciliaron, formando una nueva banda, Antemasque, y reuniendo también a At-the Drive-In.

Bixler-Zavala insinuó un regreso de TMV en mayo de 2019, escribiendo vagamente: