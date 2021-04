No pensamos que fuera a ser tan pronto, pero las primeras imágenes de ‘The Conjuring 3‘ ya son una realidad y es gracias a Tónica que tenemos la oportunidad de verlas en todo su terrorífico esplendor.

Programado para un lanzamiento tanto en salas de cine, como en HBO Max, esta siguiente entrega que lleva por título ‘The Devil Made Me Do It‘, la cinta dirigida por Michael Chaves está planeada para estrenarse este próximo 04 de junio.

La película cuya saga comenzara en el 2013 con ‘The Conjuring’, logró amasar una fortuna de $319.5 millones de dólares cuando en un inicio, su budget era de solamente $50 millones.

Hoy, es toda una pieza de la cultura popular que en su siguiente entrega, terminará de amarrar los hilos que se mostraron en ‘Anabelle Comes Home’ y ‘The Conjuring 2’.

¿Están listos para más terror? ¡Atentos que ya está muy cerca el estreno!