La plataforma de streaming Hulu ha encargado un spinoff oficial de How I Met Your Mother que se titulará How I Met Your Father, con la ex-estrella Disney, Hilary Duff, tomando el papel principal.

El programa original de CBS fue muy popular durante sus nueve temporadas, convirtiéndose en una de las comedias más vistas de las últimas décadas. La idea de un spinoff de HIMYM se había rumoreado durante algún tiempo, y parece que el proyecto finalmente se va a realizar.

Protagonizada por Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan y Jason Segel, How I Met Your Mother contaba la historia de cinco amigos adultos quienes vivían y buscan el amor -a menudo entre ellos mismos- en la ciudad de Nueva York.

Con un estilo y una estructura parecida a la de Friends; la serie ganó muchos adeptos desde el principio y se mantuvo con éxito durante una década. Sin embargo, su sorprendente y complicado final dejó un sabor agridulce entre lo fans; quienes despidieron al programa con bajas calificaciones y malos comentarios.

How I Met Your Father será una serie de diez episodios protagonizada por Hilary Duff en el papel de Sophie, una de varias amigas íntimas quienes buscan el amor en la era de las apps de citas. Un comunicado de prensa explica al respecto:

En un futuro próximo, Sophie (Duff) le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: Un relato que nos catapulta al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigas más cercano están en plena tarea de averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas. Vía comunicado de prensa.

Duff también hará las funciones de productora, trabajando con los co-creadores Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (This Is Us). Los creadores originales de HIMYM, Carter Bays y Craig Thomas, actuarán como productores ejecutivos. Por el momento, no está claro cómo se relacionará la nueva serie con la original.

El proyecto de HIMYF llega después de que muchos admiradores de Duff se sintieran algo decepcionados, cuando el anticipado reboot de Lizzie McGuire para Disney+ fue desechado.