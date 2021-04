No fue sino hasta la llegada de Captain Marvel que los fans del MCU comenzaron a notar la presencia de los Skrulls en el universo de los Avengers.

Y ahora que ‘Endgame‘ desató ‘Far From Home‘, ‘Wandavision‘ y ‘Falcon And The Winter Soldier‘, Disney+ no parece estar dispuesto a parar el ritmo y tiene ya todo preparado para la siguiente gran entrega de su Fase 4: ‘Secret Invasion‘.

Ahora, tal y como comicbook reporta, la serie que recientemente anunciara la inclusión de Olivia Colman de ‘The Crown‘ al elenco, ahora precisará de la súper estrella de ‘Game Of Thrones‘, Emilia Clarke.

Otros grandes nombres que formarán parte de la serie son, por supuesto, Ben Mendelsohn, quien en el pasado ya ha interpretado a Talos.

De momento no hay más avances ó trailers, pero es posible que al término de la siguientes series que Disney+ tiene en puerta, comencemos a ver nuevos destellos de la ‘Secret Invasion‘.