Poco habíamos sabido de Billie Eilish trabajando cosas nuevas en el estudio hasta ahora, sin embargo, gracias a un reporte de NME, hoy podemos confirmar que todas las experimentaciones sonoras que ha estado realizando junto a su hermano en sus diferentes estudios, pronto derivarán en un álbum nuevo.

Billie Eilish y su mensaje misterioso en Instagram

Mientras que textualmente, la foto no comunica nada más amplio, claramente podemos ver a la cantante “disfrazada” como si se encontrara en la pre-sala de un photo-shoot ó en la grabación de un posible nuevo video.

Además, el decir que “cosas vienen en camino“, es un claro entendimiento, ¿no?

Billie Eilish regresó al estudio durante la pandemia

Todos sabemos que después del inicio de la pandemia, Eilish se recluyó para escribir nuevas canciones y experimentar nuevos sonidos. Incluso algunos medios la abordaron para verificar si esas canciones se trataban acerca del “COVID” a lo que ella siempre negó que fuera así.

Así que si todo sale bien, es posible que Billie haya dedicado todo el 2020 y esta buena parte del 2021 que va, en grabar música nueva.

¿Cuándo salió el último disco de Billie Eilish?

Desde el lanzamiento de ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘ en 2019, Billie pareció tomar un ligero descanso seguido de una abrupta interrupción por la crisis pandémica.

Esto representaría su primer labor completa en casi 2 años, por lo que es correcto emocionarse y esperar que conforme esta crisis del COVID se aminore, música nueva salga, nuevos videos aparezcan y, quien sabe, es posible que hasta una gira para regresar a los escenarios.