El sueño de muchos, el inalcanzable de todos: una película animada de ‘The Legend Of Zelda’ hecha por Studio Ghibli. ¿Una realidad? No, pero una posibilidad, ¡vaya! ¿Quién sabe?



Al menos para @bigskycastle lo es, y es que como dualshockers reporta, este póster que bien podría convertirse en una realidad, es uno de los mashups conceptuales más interesantes que s hayan desarrollado en mucho tiempo dentro de la internet.

Utilizando a “Breath Of The Wild” como punto de referencia, este arte realmente se planta una posibilidad tangible en cuanto a lo que Ghibli podría hacer con Zelda.

¿La realidad? Dudamos mucho que pase. Pero vaya, si el arte les gustó, pueden comprarlo por acá.