Durante una entrevista antigua con Rolling Stone, Paul McCartney habló sobre cómo los fanáticos encontraban muchos significados ocultos en la obra de The Beatles. Por ejemplo, mencionó que algunas personas creían que la portada de Abbey Road escondía pistas que revelaban detalles de su muerte 💀. Aseguró que es fácil ver significados ocultos en las cosas, si uno realmente se lo propone.

Luego habló del backmasking. Se trata del fenómeno en el que los artistas ponen mensajes al revés en sus canciones. Aunque hay algunos ejemplos de backmasking intencionado; otras veces los fans oyen mensajes en las canciones que se reproducen al revés, y que el artista no puso intencionadamente.

Por ejemplo, Paul admitió que una de las canciones del Sgt. Pepper sonaba como si incluyera una letra vulgar cuando se reproducía al revés, aunque no fue consciente de ello hasta después de terminar el álbum.

Como digo, nueve de cada diez veces no es realmente nada. Por ejemplo, el final de Sgt. Pepper, esa cosa al revés, ‘We’ll f*ck you like Supermen‘. Para contextualizar, se trata de la canción final de Sgt. Pepper, “A Day in the Life”. Algunos fans vinieron a mi puerta riéndose. Me dijeron: ‘¿Es verdad esa parte del final? ¿Es cierto? Dice: ‘Te vamos a f*llar como superhombres’“. Les dije: ‘No, están bromeando. No lo he escuchado, pero lo pondré’. Era un trozo de conversación que se grabó y se puso al revés. Paul McCartney vía Rolling Stone.

Entonces, y para verificar los comentarios, Paul decidió tocar al revés el corte en cuestión:

Entré después de verlos y la toqué estudiadamente, la giré al revés con el pulgar contra el motor. Y ahí estaba, tan seguro como todo, tan claro como todo. ‘Te vamos a f*llar como a los superhombres’. Pensé, ‘Dios mío, ¿qué remedio?”. Paul McCartney vía Rolling Stone.

Esta no sería la única vez que Paul hablaría de la singular característica de “A Day in the Life”. Más tarde lo mencionó en el libro de 1998, Paul McCartney: Many Years from Now. Allí reveló que solía permitir que los fans fueran a su casa a tomar el té, donde le trataban como a un gurú.

Admitió que probablemente se pueden escuchar mensajes en cualquier cosa que se toque al revés; no obstante, que dicho fenómeno se hiciera presente en la discografía de The Beatles sigue siendo fascinante para los fanáticos y el propio McCartney.