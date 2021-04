Después del lanzamiento de Evangelion: Thrice Upon A Time, el exitoso anime ha vuelto a la conversación digital con una nueva pregunta: ¿Cuál es el EVA más poderoso de todos?

Ahora gracias a nuestros amigos de códigoespagueti es posible que lo sepamos. Después de un listado del 9 al 1, un orden interesante en la potencia de estos súper robots ha sido por fin mostrado:

9.- EVA PM

Por sí solos son bastante débiles, pero en conjunto son una bomba asesina que, tal y como pudimos ver en The End nd Of Evangelion, le arrebataron la vida a Asuka.

8.- EVA 00

El primero de todos, el orgullo de NERV y el que Rei Ayanami siempre maneja. Este EVA no es necesariamente débil, sino que, en realidad, su modelo fue una prueba para poder desarrollar otros más rápidos y fuertes.

7.- EVA 05

Un modelo que aparece en Rebuild Evangelion y que forma parte de la línea Mass Prodruction que funciona como una unidad provisional.

6.- EVA 03

Este EVA tiene algo peculiar que ninguno otro posee: a diferencia de sus modelos hermanos, este no fue diseñado en Japón, sino en Alemania. Es por eso que su resistencia es excepcional. Sin embargo, su poder no es tan basto como el de los demás.

5.- EVA 08

Mari Illustrious Makinami es la piloto de este excepcional EVA que también nos sorprendió en Rebuild. Su flexibilidad, adaptividad para nuevas armas y excelente aerodinamismo, le permite a Mari detener el cuarto impacto provocado por Shinji.

4.- EVA 02

Un EVA sin límites: rápido, poderoso y completamente adaptable a cualquier situación dentro del campo de batalla. Está de más mencionar que es piloteado por Asuka y que eso lo hace todavía más mortal. Pero la realidad es que en su origen, este EVA estaba diseñado para ser el mejor.

3.- EVA 06

Con la esencia de un ángel y la habilidad de Kaworu en los controles, este EVA que puede levitar y cuenta con su propia batería para prescindir del cordón umbilical, es en definitiva una de las más poderosas gracias a su extrema actualización.

2.- EVA 13

Uno de los momentos más emblemáticos de Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time fue cuando Gendo movió de forma telequinética a esta gigantesca unidad que, originalmente, sólo puede ser manejada por dos entidades debido a sus dos núcleos y dos plugs.

Esta unidad es básicamente una versión casi mejorada de la EVA 01, a excepción de que carece de esa fuente de energía casi interminable.

1.- EVA 01

Obviamente, esta unidad EVA es la más poderosa de todas, y no sólo por poseer el alma de la madre de Shinji, sino porque para comenzar, ya no tiene candados y todo su poder es extremadamente explosivo e ilimitado, así que podría no sólo destruir la tierra, sino que, eventualmente, presentar una amenaza en una escala espacio-tiempo.