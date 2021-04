Es un hecho que la siguiente película de Spider-Man se enfocará 100% en el ya conocido Spider-Verse. Incluso, es posible que la versión animada tenga su mención y lugar dentro de No Way Home, pero lo que no sabíamos era la manera en la que esta narrativa se desarrollaría dentro de la película y ahora gracias a un usuario en reddit, podría ser que nos demos una idea.

El usuario SpideyForever245 asegura haber tenido vistazos de los siguientes sucesos que marcarán por completo a la siguiente película de Spider-Man.

Primero, Peter Parker recurrirá a la magia en un intento desesperado de limpiar su nombre, lo que provocará un desorden en el multiverso establecido por Dr. Strange, liberando a varios enemigos que ahora él deberá atrapar.

Luego, esta necesidad por encerrar a todos en la prisión de Dr. Strange desembocará en Parker recurriendo a otras versiones de sí mismo en el multiverso, lo que garantizará que Andrew Garfield y Tobey Maguire aparezcan en la película.

Finalmente, el Sinister Six probablemente aparecerá como parte de la mezcla de villanos y universos, culminando a todos en una misma línea y creando una gigantesca batalla entre el Duende Verde de William Defoe, el Electro de Jamie Foxx, y obviamente el Dr. Octopus de Alfred Molina.

Si esto sucede así, significaría que oficialmente Morbius y Venom podrían entrar al MCU, Deadpool podría tener una puerta abierta de aparecerse con Spider-Man y un sin fin de posibilidades se harían realidad en esta nueva etapa.

¿Será? ¡Ojalá!No podemos esperar.