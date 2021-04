El pasado 17 de abril se celebró el 30 aniversario de la primera vez que Nirvana tocó en directo el clásico “Smells Like Teen Spitrit”, en un oscuro club de Seattle a la sombra de un paso elevado de la autopista.

El espectáculo se organizó de forma apresurada. Un show de último minuto, de una banda aún desconocida y con muy poco dinero.

“Nirvana necesitaba dinero para ir a Los Ángeles a grabar ‘Nevermind’, así que dieron un concierto de última hora en el OK Hotel“, recuerda Steve Moriarty, batería del grupo punk de Seattle The Gits; en el libro Everybody Loves Our Town: An Oral History of Grunge. “La banda se fue con unos cientos de dólares, condujo hasta Los Ángeles y el resto es historia”.

“Smells Like Teen Spirit” aún estaba en pañales cuando Nirvana la estrenó en el escenario. Tenían pocos indicios de que este tema se convertiría en una éxito tan rotundo. De hecho, tras su éxito, Kurt Cobain admitió que nunca pensó demasiado en la canción.

“Conducíamos hasta Tacoma todas las noches para ensayar, tratando de escribir canciones”, dijo Cobain durante una entrevista con Rolling Stone en 1994. “Intentaba escribir la canción pop definitiva. Básicamente intentaba copiar a los Pixies. Tengo que admitirlo. … Usamos su sentido de la dinámica, siendo suaves y tranquilos y luego fuertes y duros”. Kurt Cobain, Rolling Stone , 1994.

Cobain dijo que el resultado final también incluyó “un riff tan cliché; parecido a los de Boston o Louie, Louie”.

“Cuando se me ocurrió la parte de la guitarra, Krist [Novocelic] me miró y me dijo: ‘Esto es tan ridículo’. Hice que la banda la tocara durante una hora y media”. Kurt Cobain, Rolling Stone , 1994.

A pesar del malestar del grupo con la canción, la gente gravitó hacia “Smells Like Teen Spirit”. Décadas después, la madre de Cobain dijo a los fans que se le erizó la piel la primera vez que escuchó una de las maquetas iniciales. En aquel momento, sin embargo, sólo había una versión aproximada de la canción lista para ser interpretada.

“Aquel espectáculo en el OK Hotel fue legendario”, dijo en Everybody Loves Our Town el músico del área de Seattle, Kurt Bloch, que estaba entre el público aquella noche.

“Hubo algunos espectáculos que definieron el género, y ése fue sin duda uno de ellos. Recuerdo que estaba al lado de [el representante de A&R de Sub Pop] Nils Bernstein y entonces: ‘Oye, aquí hay una nueva canción, bla, bla, bla’. Empezaron a tocar ‘Teen Spirit’ y Nils y yo nos miramos en plan: ‘¡Joder! Esta canción es increíble’“. Vía Everybody Loves Our Town.

A lo largo de unos cinco minutos y medio, Nirvana hizo una interpretación increíble. Aunque muchas de las letras eran diferentes a las de la versión grabada, esta primera entrega de “Smells Like Teen Spirit” seguía conteniendo la angustia, la agresividad y la intensidad primaria que la ayudaron a convertirse en un icono.

Solo unas semanas después, Nirvana se reunió en Sound City Studios en el sur de California para grabar Nevermind con el productor Butch Vig. El LP fue lanzado ese septiembre, convirtiéndose finalmente en el álbum de rock definitorio de su época.