Los reyes absolutos ya tienen su propio universo ilustrado, y lo mejor de todo es que es creación de una orgullosa mexicana.

Lorena Velasco es la responsable del Michibus, una divertida imagen que se viralizó recientemente a través de redes sociales, y que ofrece una de la escenas clásicas del paisaje chilango, pero protagonizada por gatitos: Un microbus que está a punto de salir rumbo a metro Pantitlán (en este caso, Michistlán). La señora de los tamales, que todas las mañanas vende de dulce, rajas y verdes, con torta y sin ella. El cacharpo, que enérgico grita “súbale, súbale, hay lugares”. Amas de casa, estudiantes, el vendedor de dulces y hasta el despistado al que se le derrama el champurrado. Todos son parte del Michiverso de Lorena.

Diseñadora de modas de profesión, y entusiasta de los gatos por convicción; Lorena y su esposo fundaron Syanne en 2007, su propio estudio de ilustración. Y aunque ya tenía una amplia trayectoria como artista visual trabajando en cómics, ropa y material editorial; no fue sino a hasta 2018 que Lorena comenzó a dibujar gatitos de manera más formal.

“Hemos ilustrado gatitos haciendo de todo. Antes los dejaba muy sencillos. Hacía gatos pero no les dibujaba entorno” dice Velasco en entrevista para Chilango.

En enero pasado, la artista capitalina comenzó a bosquejar los escenarios cotidianos del Michiverso. Fue así como la Taquería del Tejado y Don Bigotón fueron concebidos: con la intención de recrear un día cualquiera en la caótica y mágica Ciudad de México.

Dije: ‘vamos a contar una historia’. Me gustó. Tuvo buena respuesta y empecé a agarrar temas similares.

Decidí inspirarme en cosas que me gustan. Yo uso transporte público y recordé las aventuras que hay ahí. De ahí me salté a los taquitos de canasta, que me encantan, y dije: ‘vamos a plasmar las cosas que son muy urbanas’.

