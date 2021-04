Ya está disponible a través de plataformas digitales Sonidos de Karmática Resonancia, séptimo material discográfico en la trayectoria de Zoé, y que previo a su debut oficial entregó sencillos como “SKR”, “Velur”o “El Duelo”.

Se trata de una compilación de 10 temas inéditos y sucede a ‘Aztlán’, disco ganador del premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Alternativo 2018. Producido conjuntamente con Craig Silvey (The National, Arcade Fire), Sonidos de Karmática Resonancia adopta una línea mucho más oscura y experimental, y que en palabras del propio León Larregui (vía GQ), está inspirado en actos como The Cure o Joy Division.

En el marco del lanzamiento del álbum y platicando con la Revista GQ, Larregui confirmó aquel rumor ampliamente difundido que aseguraba que el intérprete habría recibido consejos profesionales por nada más y nada menos que Damon Albarn; el mítico líder de Blur y Gorillaz.

Al respecto, el de Cuernavaca, Morelos, afirmó que recibió una “masterclass express” personalizada por parte de Damon Albarn, en una de sus visitas a México como líder de Blur. Larregui explicó:

Me dio un masterclass express. Fueron a tocar a México como Blur. Gorillaz aún no sacaba disco. Nosotros solíamos tocar mucho en un club de la Juárez que se llamaba el Colmillo. Los dueños eran unos chicos ingleses que conocían a la banda. Nosotros tocábamos una vez al mes ahí. Era de los únicos lugares que nos dejaban tocar. Así que tocamos y coincidió con el día que estaba Blur ahí.

Cerraron el antro, tocamos y el único público que había era Blur y los dueños del lugar. Hicimos nuestro show y acabando fuimos al camerino, el cual era como un cuarto chiquito. Entró Damon al camerino a conocernos y al final nos quedamos él y yo solos platicando. Le pregunté que si le había gustado lo que había escuchado y me dijo que no, que nada. Y yo le dije ‘¿cómo? ¿Por qué?’ Los dos estábamos borrachos y ahí mismo había un pizarrón de los dueños. Borró lo que estaba ahí, agarró un gis y empezó a escribir la letra de “Girls and Boys”, y me dio un MasterClass.

Me dijo ‘Leon te voy a dar un class express que te va a ayudar muchísimo en tu composición porque veo que tienes idea pero te falta esto’. Ahí me dio una clase de métrica y melodías muy rápida pero si me cambió. Entender lo que me estaba explicando cambió mi forma de componer. Es una gran historia.