Reddit, además de darnos increíbles historias financieras como la del dogge coin y Game Planet, también es un extraño lugar donde diferentes usuarios hacen del internet un espacio experimental en el ámbito creativo.

Una prueba de ello son los mashups y reversiones que diferentes usuarios realizan dentro de la plataforma. ¿Ejemplo? Este nueva versión de “The Less I Know The Better” y “Feel Good Inc”.

Bajando el pitch del track de Gorillaz, Jake Ranney –quien realizó este mashup– adaptó de manera perfecta los tiempos de “Feel Good Inc” a la línea instrumental de “The Less I Know The Better”, creando así un increíble track.

¿Qué opinan?