Arcade Fire está de vuelta. El reconocido grupo canadiense de indie rock, famoso por himnos como “Wake Up”, “No Cars Go” y “Keep the Cars Running”, estrenó una nueva pieza original de 45 minutos de duración, titulada “Memories of the Age of Anxiety”, misma que fue diseñada específicamente para la aplicación Headspace.

Headspace es una de las aplicaciones para meditación y relajación más populares de Internet, misma que se puede encontrar de manera gratuita de la App Store de Apple y en la Play Store de Google. La aplicación es gratis para descargar, pero ofrece planes pagados para accesar a todo su contenido.

Por el momento, la nueva canción de Arcade Fire, la cual promete “vibras meditativas que te ayudarán a concentrarte y sentirte inspirado”, no se encuentra en ninguna otra plataforma de streaming, como Spotify, Apple Music o Tidal.

Sin embargo, Arcade Fire compartió un pequeño fragmento de su nueva y larga pieza a través de un video en Instagram, en el cual el grupo liderado por Win Butler revela que la canción fue creada con la ayuda de John Legend.