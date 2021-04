Si pensabas que después de ganar la batalla contra Warner Bros. Pictures, ya no escucharías nada de Zack Snyder, te tenemos una buena noticia: el director regresará de la mano de Netflix con un nuevo proyecto “Army Of The Dead“.

Tal y como Hipertextual reporta, la plataforma ha decidido financiar un nuevo proyecto para el director cuya creatividad, pareció no ser muy bien recibida en el proyecto de DC.

Ahora con todo el cariño por parte de su fandom y el internet en general, ambos trabajarán en una historia donde Dave Bautista liderará a un grupo de la muerte para recuperar $200,000,000.00 de dólares de un magnate de casinos.

¿Lo interesante? Es que la ciudad está llena de zombies de todo tipo. ¿Están listos? Chequen por acá el trailer: