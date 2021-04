En 1988, Metallica presentó el experimento musical que probablemente sea el más ambicioso y exitoso en su trayectoria. Publicada como tercer y último sencillo de …And Justice For All (1988), “One” fue la canción más emotiva que la banda había grabado hasta entonces.

“One” trata sobre un soldado que, en pleno campo de batalla, le estalla un mortero en la cara. No puede oír, ver, oler o saborear y no tiene brazos ni piernas. Sale del coma en un hospital y durante su estadía ahí, reflexiona sobre la vida y las cosas que le dijo su padre.

Al final los médicos se preocupan porque tiene espasmos constantes, pero no parece que se esté muriendo. Llaman al general y éste tampoco puede entenderlo; sin embargo, el soldado que acompaña al general capta lo que quiere comunicarles.

“Es código Morse”, dice. El general pregunta qué está diciendo y el soldado mira durante un minuto y luego dice: “Está diciendo M-A-T-A-M-E una y otra vez”.



La letra del corte está basada en la novela de 1939 Johnny Got His Gun, de Dalton Trumbo, que trata sobre la Primera Guerra Mundial. Un pasaje concreto que inspiró la canción es:

¿Cómo puede un hombre perder tanto de sí mismo como yo y seguir viviendo? Cuando un hombre compra un billete de lotería, nunca esperas que gane porque es una posibilidad entre un millón. Pero si gana, te lo crees porque uno entre un millón sigue siendo uno. Si leyera sobre un tipo como yo en el periódico no me lo creería, porque es una posibilidad entre un millón. Pero de un millón a uno siempre queda uno. Nunca esperaría que me pasara a mí porque las probabilidades de que ocurra son de un millón a una. Pero de un millón a uno siempre queda uno.

Johnny Got His Gun, 1939.