El actor estadounidense Hank Azaria fue uno de los últimos invitados al podcast Armchair Expert en donde, entre otras cosas; habló sobre las lecciones que aprendió al interpretar al controvertido Apu Nahasapeemapetilon en Los Simpson.

El personaje indio del emblemático programa animado de Fox ha sido objeto de múltiples críticas (incluso existe un documental al respecto, El problema con Apu del 2017); debido al comportamiento racialmente estereotipado del personaje, agravado por el hecho de que la voz del mismo es interpretada por un actor caucásico.

Azaria explicó a los presentadores del podcast, Dax Shepard y Monica Padman; que se tomó el tiempo necesario para conocer mejor lo que sentía la gente -tomando varios seminarios- y para entender por qué la figura animada era problemática antes de alejarse completamente de ella, en 2020.

El actor compartió varios ejemplos de interacciones que le impactaron profundamente.

El niño, “con lágrimas en los ojos”, dijo Azaria; le pidió que dijera a los guionistas de Hollywood que lo que hacen importa y tiene implicaciones importantes en la vida de las personas. Azaria se comprometió a transmitir el mensaje.

Realmente me disculpo. Es importante. Me disculpo por mi parte en la creación y participación en eso. Una parte de mí siente que tengo que ir con cada persona india en este país y disculparme personalmente. Y a veces lo hago.

Azaria añadió que ahora es un gran defensor de que la gente racializada interprete y de voz a los personajes de su etnia; ademas de la muy necesaria diversificación en las salas de guionistas.

Aunque insistió en que el personaje fue creado con buenas intenciones hace tantos años, también admitió que el programa formaba parte del “racismo estructural”.

Realmente no sabía nada mejor. No pensé en ello. No era consciente de la relativa ventaja que había recibido en este país como chico blanco de Queens.

Que hubiera buenas intenciones no significa que no huya consecuencias negativas reales de las que soy responsable.

Hank Azaria vía Armchair Expert.